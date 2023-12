Austin ba mandag Iran om å slutte å støtte de jemenittiske Houthi-opprørerne som angriper skip i Rødehavet.

– I Rødehavet leder vi en multinasjonal maritim innsatsstyrke for å opprettholde grunnfjellsprinsippet om retten til fri navigasjon. Irans støtte til Houthi-angrep mot handelsskip må stanse, sa Austin under et besøk i Tel Aviv mandag.

Han beskriver houthienes angrep som hensynsløse, farlige og i strid med internasjonal lov.

– Vi bygger en koalisjon for å håndtere houthi-trusselen, sier Austin.

Houthiene, som i årevis har kontrollert store deler av Jemen, innledet sine angrep mot skip i Rødehavet i november. Opprørsbevegelsen krever at Israel stanser angrepene mot Gaza og at palestinerne skal få tilgang på mat og medisinsk hjelp.

Houthiene har hevdet at de bare angriper skip med israelsk tilknytning. Men flere av skipene som er rammet, var verken på vei til Israel eller hadde noen tilknytning til landet, påpeker observatører.