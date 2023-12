Flere tusen mennesker er i tillegg savnet etter over to måneder med voldsomme israelske angrep, og det antas at mange av dem ligger begravd i ruinene av bombede bygninger.

Over 53.000 palestinere er såret siden Hamas angrep Israel 7. oktober. Ifølge israelske myndigheter ble rundt 1200 mennesker drept i Hamas-angrepet, 690 av dem sivile.

FN og legetidsskriftet The Lancet har tidligere avvist påstander om at dødstallene fra Gaza er overdrevne. Flere eksperter mener derimot at det skjer en underrapportering.

Helsevesenet på Gazastripen har i stor grad brutt sammen som følge av direkte angrep og mangel på vann, strøm og medisiner, og over 1,9 millioner mennesker er på flukt inne på det lille landområdet.

Ifølge FN er minst 310 helsearbeidere og 136 FN-ansatte drept i dee israelske angrepene, og det samme er 97 journalister.

Over 60 prosent av alle boliger på Gazastripen er nå helt eller delvis ødelagt.