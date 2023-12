Siden november har over 1500 rohingyaer kommet til Aceh, på tuppen av øya Sumatra.

De kommer dit fra nabolandet Bangladesh, der de har vært i overfylte flyktningleirer siden de ble tvunget til å flykte fra voldelige angrep i hjemlandet Myanmar. Det er derimot ingen velkomstkomité som står klar i Aceh. Onsdag samlet 200 studenter seg i protest utenfor provinsparlamentet i Banda Aceh for å kreve at myndighetene sender rohingyaene vekk. De hevder at flyktningenes tilstedeværelse vil føre til sosial og økonomisk uro i samfunnet. Under demonstrasjonen tente de på flere dekk.

Mange kritiserer også regjeringen og FNs flyktningbyrå (UNHCR) for ikke å ha klart å håndtere strømmen av flyktninger.

Gråt og skrik

Demonstrantene marsjerte onsdag til et samfunnshus i provinshovedstaden der rundt 137 rohingyaer hadde søkt tilflukt. De kastet ut flyktningenes klær og husholdningsartikler, og krevde at myndighetene fant et annet sted for dem.

Filmer innhentet av nyhetsbyrået AP viser en stor gruppe flyktninger, for det meste kvinner og barn, som gråter og skriker mens en mobb, iført grønne universitetsjakker, presser seg forbi en politisperring og tvinger dem opp på to lastebiler.

– Traumatiserte

UNHCR sier at behandlingen har gjort flyktningene sjokkerte og traumatiserte.

– UNHCR minner alle om at desperate flyktningbarn, kvinner og menn som søker tilflukt i Indonesia, er ofre for forfølgelse og konflikt, og de har overlevd ofte dødelige sjøreiser, sier FN-byrået i en uttalelse sent onsdag kveld.

De ber regjeringen komme på banen for å beskytte flyktningene og hjelpearbeidere som bistår dem i Indonesia.