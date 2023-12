Etter at Orban la ned veto mot EUs langtidsbudsjett og en støttepakke til Ukraina på EU-toppmøtet denne uka, må EU-landenes stats- og regjeringssjefer komme sammen igjen til et ekstraordinært toppmøte på nyåret.

Det er mange av dem lite blide for.

EU-president Charles Michel omtaler likevel toppmøtet som historisk. Det skyldes først og fremst vedtaket om å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

– Dette sender et signal om håp og at denne unionen ser mot framtiden. Det er en sterk politisk melding, sa Michel på en pressekonferanse da toppmøtet var over fredag ettermiddag.

Skubbet ut

Ukraina-vedtaket ble fattet først da Orban omtrent ble skubbet ut av rommet og måtte stå alene på gangen.

Ifølge den nederlandske forfattere og journalisten Jan Werts, som har fulgt EU i 48 år, har noe sånt aldri tidligere skjedd i EUs historie.

Tidligere har Orban ofte alliert seg med Polen. Men med den liberale Donald Tusk på plass i den polske statsministerstolen, ser Polen nå en annen vei.

Heller ikke Slovakias nye statsminister Robert Fico har blitt den vennen Orban kunne håpet på. Slovakia har stemt sammen med de øvrige EU-landene i alle sakene om Ukraina.

Den eneste som har skrytt av Orban under toppmøtet, er Russland, som hyller Ungarn for å ha stanset støttepakken til Ukraina.

– I motsetning til mange europeiske land forsvarer Ungarn sine interesser, noe som imponerer oss, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov, ifølge AFP.

Stanser ikke pengestrøm

Orban lyktes imidlertid med å sette foten ned for et vedtak om EUs langtidsbudsjett, som inneholder en støttepakke til Ukraina på 50 milliarder euro.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lover imidlertid at pengestrømmen til Ukraina ikke vil stoppe opp. EU vil få en støttepakke på plass, enten at man får Ungarn om bord eller at de øvrige 26 EU-landene finansierer pakken utenom langtidsbudsjettet.

– Det er viktig at vi får en forutsigbar finansiering på plass, sier hun.

Allerede i løpet av de neste dagene vil EU overføre 1,5 milliarder euro til Ukraina, opplyser von der Leyen.

Tror Orban undertegner

Frankrikes president Emmanuel Macron sier på sin side at han er sikker på at Orban vil undertegne en budsjettavtale neste år.

Han påpeker at Orban ikke bare skader Ukraina, men også seg selv, ettersom budsjettvetoet innebærer at han også blokkerer penger til Ungarn.

Orban må «oppføre seg som en europeer» og «ikke holde EU som gissel», mener Macron.

Ifølge den franske presidenten ble Orban behandlet med respekt på toppmøtet, men at Orban til gjengjeld burde ha respekt for EU.

– Jeg regner med at Orban etter hvert viser ansvar, la han til.