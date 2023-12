Trump tapte valget til demokraten Joe Biden, men forsøkte med alle midler å få resultatet omgjort og har aldri erkjent nederlaget.

Den føderale dommeren Tanya Chutkan, som har ansvaret for rettssaken, avviste 1. desember Trumps krav om immunitet.

Kjennelsen ble anket til høyesterett, men domstolen vil på det nåværende tidspunkt ikke ta stilling. Saken er derfor sendt tilbake til en føderal ankedomstol.

Ankedomstolen lover raskt behandling, men spesialetterforsker Jack Smith frykter at en kjennelse derfra vil komme for sent til at høyesterett rekker å behandle saken før dommerne tar sommerferie.