Videoen ble offentliggjort av gruppens væpnede fløy, Al-Quds-brigadene, på meldingstjenesten Telegram tirsdag.

Hamas og Islamsk hellig krig tok til sammen rundt 250 israelere og utenlandske statsborgere til fange under 7. oktober-angrepet, de fleste av dem sivile.

Over 100 gisler ble sluppet fri i fangeutvekslinger under den sju dager lange våpenhvilen som tok slutt 1. desember. Det antas at rundt 130 gisler og krigsfanger er igjen på Gazastripen.