Treet ble felt like før midnatt natt til onsdag. Politiet mener at det ble felt med vilje, og de tre siktes derfor for drap. Politiet vet ikke om det er noen relasjon mellom den drepte og de tre siktede, men det arbeider ut fra en teori om at dødsfallet var tilfeldig.

– Han har helt sikkert vært på feil sted på feil tidspunkt. Det hadde tragiske konsekvenser. Når vi velger å sikte for drap, velger vi å si at det er en bevisst handling, sier politiinspektør Kim Kliver til dansk TV 2.

De tre siktede er hovedsakelig yngre menn, ifølge politiet, som ikke har oppgitt noen konkret alder. Onsdag kveld ble også en fjerde person pågrepet i saken.