Svensk politi ble varslet om brannen like etter midnatt natt til søndag.

Boligen var overtent da redningsmannskaper kom fram til stedet. Brannen var så omfattende at det var åpenbart huset ville brenne ned.

Søndag morgen melder nyhetsbyrået TT at en mann i 35-årsalderen og to barn under 15 år er bekreftet omkommet.

Det var en familie som bodde i huset. De fire som kom seg ut, fikk legehjelp, men skal ikke ha fått livstruende skader.

Pårørende er informert, og ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.