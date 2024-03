Misnøyen kommer fram i undersøkelsen British Social Attitudes.

– Resultatene gjenspeiler nok et turbulent og vanskelig år for NHS og for dem som er avhengig av tjenestene, heter det i undersøkelsen.

Tilfredsheten har falt i flere år, noe som tiltok under pandemien. Siden 2020 har tilfredsheten gått ned med hele 29 prosentpoeng. Lange ventelister og mangel på personell er blant de største bekymringene.

Helsevesenet er gjennomgående en av de viktigste sakene for britiske velgere, og statsminister Rishi Sunak, hvis konservative parti ligger bak Labour på meningsmålingene, har lovet å redusere ventetidene.

Men en rekke streiker blant sykepleiere og leger har hindret ham i å få til forbedringer. Den lave tilfredsheten kan vise seg å bli en utfordring for Sunak og de konservative i det kommende valget, som er ventet å finne sted i løpet av året.

Til tross for økende misnøye, sier majoriteten av de spurte i undersøkelsen at de fortsatt støtter den nåværende NHS-modellen i landet.