Bare noen timer etter angrepet påtok IS seg ansvaret på sin egen Telegram-kanal og sa at deres krigere hadde kommet seg unna og var trygt tilbake på basene sine.

En amerikansk etterretningstjenestemann sier til nyhetsbyrået AP at amerikansk etterretning bekrefter at IS har ansvaret for angrepet.

Russiske myndigheter sier at alle gjerningsmennene er pågrepet. De var angivelig på flukt i Brjansk fylke på vei mot grensa til Ukraina, og Russland antyder at gjerningsmennene har tilknytning til Ukraina. Det avviser ukrainske myndigheter.

Både vestlige og russiske hemmelige tjenester har lenge fulgt med på den afghanske delen av IS, ISIS-K eller ISKP. Gruppen sto blant annet bak angrepet på flyplassen i Kabul i august 2021, da rundt 170 mennesker ble drept, inkludert 13 amerikanske soldater.

Russland prioritert mål

Angrepet på konsertlokalet ved Moskva skjedde dagen før femårsdagen for frigjøringen av de siste områdene som IS' såkalte kalifat kontrollerte i Syria.

Flere år før dette var ISKP blitt stiftet av ytterliggående islamister i Sør- og Sentral-Asia som var skuffet over Taliban.

De siste årene har gruppa stått bak en rekke terrorangrep i Afghanistan og Pakistan. Analytikeren Lucas Webber, som står bak nettsiden Militant Wire, sier at Russland den siste tiden er blitt et prioritert mål for ISKP.

Colin Clarke i Washington-baserte Soufan Group sier at ISKP lenge har vært fiksert på kritikk av Russlands president Vladimir Putin. Michael Kugelman i Wilson Center sier at ISKP ser på Russland som ansvarlig for undertrykking av muslimer.

Angrep ambassade

Gruppa sto bak et selvmordsangrep på den russiske ambassaden i Kabul i 2022, og for tre uker siden sa russiske myndigheter at de hadde drept flere mistenkte ISKP-medlemmer i en operasjon i Kaluga-regionen sørvest for Moskva. De hadde angivelig planlagt et angrep på en synagoge i Moskva.

Webber sier at ISKP jobber med å utvide virksomheten sin i Sentral-Asia og Russland, blant annet med en russiskspråklig medieavdeling.

Tysk politi pågrep tidligere denne uka to afghanske jihadister de mistenkte for å planlegge et angrep i Stockholm. En av dem skal ha reist fra Tyskland for å slutte seg til ISKP. Tysk politi har tidligere oppsporet et russisk-tadsjikisk terrornettverk.

Da russisk politi pågrep to mistenkte for delaktighet i fredagens terrorangrep etter en biljakt i Brjansk, ble det angivelig funnet to pass fra Tadsjikistan i bilen.

USA advarte og varslet

Det var ISKP USA siktet til da de for noen uker siden advarte mot et mulig terrorangrep i Moskva og ba amerikanere holde seg unna store folkeansamlinger.

USA formidlet opplysninger de hadde om det mulige angrepet direkte til russiske myndigheter. President Vladimir Putin avviste advarselen som et vestlig forsøk på å skremme byens innbyggere.

USA har tidligere fanget opp kommunikasjon som bekreftet at ISKP sto bak bombeangrep i Iran tidligere i år der nesten 100 mennesker ble drept.

ISKP ble dannet av utsendinger fra IS i Irak og Syria og har derfor mye nærere kontakt med IS sentralt enn IS-grupperinger i Afrika og andre steder som er dannet på lokalt initiativ, ifølge den tidligere FN-eksperten Hans-Jakob Schindler i Counter Extremism Project.

Flere tusen medlemmer

Selv om IS' såkalte kalifat ble territorielt nedkjempet i Irak og Syria for nøyaktig fem år siden, hadde IS ifølge BBC trolig fortsatt mellom 6.000 og 10.000 medlemmer i Midtøsten i fjor.

Der bekjempes de både av USA i samarbeid med kurdiske organisasjoner og av Russland i samarbeid med det syriske regimet til Bashar al-Assad.

ISKP i Pakistan og Afghanistan har ifølge New York Times mellom 1500 og 2000 medlemmer. Gruppen bekjempes aktivt av Taliban-regimet som har makten i Afghanistan.