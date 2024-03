Nyhetsbyrået AP har intervjuet evangeliske kristne som nylig har reist til Israel for å vise sin støtte etter Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

En av dem er norske Elisabeth Ødegaard. Hun forteller at hun ble overrasket over hvor følelsesladde israelere blir når de møter internasjonale besøkende som har kommet for å støtte dem.

– Mange sier til oss: – Hele verden hater oss. Alle er imot oss. Men da svarer jeg dem: Dere er ikke alene, Israels folk er viktige for Gud, dere er mine brødre og søstre og når Israel blir angrepet, angriper de meg og, sier Ødegaard til AP.

NTB har forsøkt å få tak i Ødegaard uten å lykkes.

Besøkte terrorrammede områder

Deltakere på turen, som ble arrangert av Den Israelske kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ), besøkte hardt rammede lokalsamfunn i det sørlige Israel, der Hamas gikk til angrep 7. oktober.

Da amerikanske Shawn Landis, fra den evangeliske kristne kirken i Pennsylvania, hørte om terrorangrepet, visste han at han ville reise til Israel for å melde seg frivillig så snart det var trygt.

Fem måneder senere hakker han grønnsaker på et kjøkken i Tel Aviv, for å tilberede måltider til israelske soldater.

Evangeliske kristne har vært blant Israels sterkeste utenlandske støttespillere i årevis, spesielt i USA, hvor deres betydelige politiske innflytelse har bidratt til å forme Israel-politikken til republikanske politikere.

Israelsk motstandskraft

– Det var veldig sterkt å være i området for terrorangrepet – det å vite hva som skjedde for noen måneder siden og samtidig se den israelsk motstandskraften, sier Landis til AP.

På de arrangerte turene blir frivillige med på prosjekter som har vokst fram de siste fem månedene. De bidrar med ekstra hender til bønder som sliter med å høste avlinger, hjelper til med å lage mat til familier som har en forelder som er i militæret, eller sorterer donasjoner til evakuerte som fortsatt bor på hotell.

Aliya Fastman fra California mener frivillige fra utlandet bidrar til å øke kampmoralen til israelere. Selv har hun bodd i Israel i over ti år og driver bedriften Citros & Salt som nå bidrar med måltider til trengende.

Guds utvalgte folk

Mange kristne støtter Israel på grunn av skrifter fra Det gamle testamente som sier at jøder er Guds utvalgte folk og at Israel er deres rettmessige hjemland. De tror på endetidsprofetien som vil bringe den kristne Messias tilbake.

– Skriften instruerer oss om å støtte Israel. En av de beste tidene til å støtte noen er når de sørger, understreker Landis, som har vært på fire tidligere trosbaserte reiser til Israel.

– Vennskap handler ikke bare om å være der for de gode tidene, det handler også om de tøffe tidene.

Israelske frivillige

En studie utført av det hebraiske universitetet i Jerusalem viser at nesten halvparten av israelerne meldte seg frivillig på en eller annen måte i de første uken av krigen. Men mange israelske frivillige har måttet vende tilbake til jobb og skole.

Nå begynner folk fra utlandet å fylle hullene etter dem.

Israels turistdepartement anslår at rundt en tredel til halvparten av de rundt 3000 daglige besøkende som forventes å ankomme i mars er en del av trosbaserte frivillige turer.

Før krigen ankom rundt 15.000 besøkende Israel per dag, hvorav omtrent halvparten var kristne, ifølge turistdepartementets statistikk.

Reiser er lagt på is

Norske Plussreiser som er størst i Norge på reiser til Israel i kristen regi, opplyser på sin side at alle reiser er lagt på is.

– Vi følger Utenriksdepartementets reiseråd, som per i dag fraråder alle feriereiser til Israel, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Plussreiser til NTB.

– Men vi er klare med 20 turer til Israel til høsten. Vi har startet påmelding, som ikke er bindende, men interessen er lavere enn vanlig, det er foreløpig snakk om ca. 20 prosent av det vanlige antallet, opplyser Halsne.

Annonserte reise

Partileder for kristne Konservativt, Erik Selle inviterte til en Israel-tur i februar i år, som besto av et tredagers program.

– Mediene fordreier sannheten og lyver! Hva er egentlig sannheten? heter det i annonseringen av turen som ble gitt navnet «Solidaritetstur til Israel», ifølge den kristne ukeavisen Norge IDAG.

– Du vil få dokumentert de bestialske krigsforbrytelsene som fant sted 7. oktober 2023, møte overlevende, møte pårørende av gisler i Gaza, få direkte foredrag av politikere, militære og akademikere i Israel om situasjonen, het det i annonsen fra februar.

NTB har forsøkt å ringe partiet Konservativt uten å få svar.

Blitt en topprioritet

I USA har støtte til Israel blitt en topprioritet for evangeliske kristne i presidentvalgåret.

De evangeliske kristne er blant de mest frittalende støttespillerne av Israels håndtering av konflikten, og de utøver et sterkt politisk press på republikanere i Israel-spørsmålet.

Den 11. oktober, altså bare fire dager etter Hamas terrorangrep mot Israel 7. oktober, undertegnet flere titalls ledere fra den amerikanske, evangeliske kirken en støtteerklæring til Israel.

En av de viktigste proisraelske gruppene i USA er Christians United for Israel. De opplyser at de har samlet inn og delt ut over 3 millioner dollar (drøye 31 millioner kroner) for å støtte israelske helsearbeidere og overlevende fra angrepet 7. oktober.

Fem turer så langt

ICEJ har arrangert fem frivillige turer siden januar og regner med å organisere minst seks til i måneden som kommer. Normalt bringer ICEJ rundt 6000 kristne besøkende til Israel årlig, skriver AP.

Da krigen startet, stanset mange internasjonale flyselskaper flyginger og turismen stoppet, bortsett fra en håndfull jødiske og kristne som reiste inn på solidaritetsoppdrag. De siste ukene har noen flyselskaper gjenopptatt flyginger til Israel, mens andre planlegger å gjøre det snart.