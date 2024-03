Uttalelsen kom torsdag kveld, noen timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj klaget til EU-ledere og sa det var urettferdig at russisk korn har «ubegrenset» tilgang til EU, mens det er begrensninger på ukrainsk korn.

– Dette vil hindre russisk korn fra å destabilisere EU-markedet for disse produktene. Det vil stoppe Russland fra å bruke inntekter fra eksport av disse varene, sa von der Leyen etter at EU-toppmøtets første dag var over i Brussel torsdag kveld.

Dagen før kunngjorde EU en avtale som innfører begrensninger på import av tollfrie ukrainske landbruksprodukter. EU fjernet toll på ukrainske landbruksvarer i 2022 for å hjelpe ukrainsk økonomi etter invasjonen, men EU-bønder har den siste tiden protestert heftig mot tollfri innførsel av ukrainske landbruksprodukter.