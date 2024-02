Jean-Michel Sama Lukonde ba tirsdag om å få gå av etter tre år som statsminister.

Lukonde fikk en plass i nasjonalforsamlingen sammen med 27 andre medlemmer av regjeringen i valget i desember.

Da ble også Felix Tshisekedi valgt til en ny femårsperiode som president. Han tilhører partiet som ble størst, ifølge foreløpige resultater.

Tidligere i februar ba Tshisekedi generalsekretæren om å danne en ny regjering. Presidenten har støtte fra en drøss av mindre partier som ser ut til å vinne 94 prosent av plassene i nasjonalforsamlingen.

Tirsdag advarte USA om at Kongo og Rwanda er på randen av krig. Flere kongolesiske organisasjoner frykter at statsministerens avgang skaper et maktvakuum som kan utnyttes av voldelige grupper.