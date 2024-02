– Vi har fått meldinger om at tre mennesker, blant dem et barn, ligger under ruinene av sykehuset, skriver han på Telegram. Han legger til at 100 pasienter er evakuert til sykehus i nærliggende byer.

Angrepet klokka 1 onsdag ødela en fløy på sykehuset, ifølge Filasjkin, som har publisert en video som viser knuste vinduer, skadde vegger og rusk inne i det som synes å være sykehuset, med pasienter sittende og liggende på sykesenger.

Rakettangrepet fulgte et angrep mot byen tirsdag kveld der tolv leiligheter i en fem etasjer høy blokk ble ødelagt og minst fire personer, blant dem to barn, ble såret, ifølge Filasjkin.

Selydove, som hadde rundt 24.000 innbyggere før krigen, har de siste ukene blitt utsatt for gjentatte russiske angrep, ifølge ukrainske myndigheter.

Donetsk-regionen har vært sentral i krigen siden 2014, da russisk-støttede separatister tok regionens hovedstad, som også heter Donetsk, samt flere andre store byer. Russland kontrollerer nå 57 prosent av regionen, ifølge Reuters.