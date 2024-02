Alle tilgjengelige doser for februar er allerede satt av til land som kjemper mot store utbrudd av sykdommen. Nødlagrene er helt tomme. sørkoreanske Eubiologics Co. er for tiden den eneste produsenten som er godkjent av WHO og produserer koleravaksiner til global bruk, men man jobber med å utvide forsyningskapasiteten.

Det er ventet at det produseres 40 millioner doser i år, og at etterspørselen vil ligge på 90–100 millioner. Noen land har sluttet å be om vaksiner ettersom de vet at slike ikke er tilgjengelige, og andre får ikke på langt nær så mange doser som de har bedt om.

Mangelen på koleravaksiner har vært et problem siden oktober 2022. Den gangen anbefalte WHO at man kun brukte én dose istedenfor to, slik at lagrene kunne rekke lenger. Siden har nye kolerautbrudd oppstått i land som Zambia og Zimbabwe.

I januar alene ble det registrert 40.900 tilfeller og 775 dødsfall i 17 land. Kolera forårsakes av en bakterie som spres i forurenset vann og mat. Barn er særlig utsatt, og uten behandling kan man dø i løpet av noen timer etter å ha blitt smittet.