Den 47 år gamle mannen er tiltalt for tre voldtekter og to tilfeller av seksuelle overgrep mot mindreårige i Portugal mellom 2000 og 2017.

Det er ennå ikke tatt ut tiltale mot mannen for bortføring og drap av McCann fordi etterforskningen ikke er ferdig.

Straks etter at rettssaken startet fredag, krevde forsvareren at dommeren måtte fjernes, og rettssaken ble utsatt til neste fredag, ifølge Sky News.

Forsvareren hevdet at dommeren på X/Twitter hadde oppfordret til drap på Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, og at hennes dømmekraft derfor ikke var til å stole på.

Den tiltalte mannen tilbrakte mange år i Sør-Portugal, inkludert i feriebyen Praia da Luz i tiden da McCann forsvant. Han soner for tiden en dom på sju år i tysk fengsel for en voldtekt han er dømt for i Portugal i 2005.

Åpningen av rettssaken i Braunschweig fredag morgen ble forsinket på grunn av lang kø av folk som ville følge den.