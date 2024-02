– Vi kommer ikke til å bli tvunget til å handle av Senatet, sa republikanske Johnson onsdag. Han gjentok at enhver pakke med internasjonal militær og humanitær støtte også må omfatte tiltak for å bedre sikkerheten på grensa mot Mexico.

Etter månedsvis av forhandlinger vedtok Senatet tirsdag en pakke på 95 milliarder dollar uten grensetiltak, etter at Republikanerne blokkerte en versjon av pakka som inneholdt dette. Det skjedde på oppfordring fra ekspresident Donald Trump.

Pakka fikk 70 stemmer, 22 av dem fra republikanere, i Senatet, der Demokratene har knapt flertall. Men for å bli lov, må den også bli godkjent i Representantenes hus, der Johnson og Republikanere har knapt flertall og nærmest total kontroll over hvilke saker som blir behandlet.

– Vi kommer til å fortsette å kreve at vi før vi tar oss av problemer rundt om i verden, tar oss av våre egne, sa Johnson onsdag. Han hevdet videre at årsaken til at Republikanerne hadde skrotet den tverrpolitiske pakka med grensetiltak var at den ikke var god nok.

– Den ville ikke løst problemet, sa Johnson.