Den muslimske fastemåneden ramadan starter omkring 10. mars. President Joe Bidens uttalelser kommer fra et intervju på NBC og ble publisert tidlig tirsdag. Mandag sa Biden at han håper en våpenhvileavtale for Gaza kan tre i kraft innen kommende mandag.

Forhandlere fra USA, Egypt og Qatar har den siste tiden jobbet med en rammeverksavtale. Avtalen skal innebære en seks ukers pause i kampene mens Hamas slipper fri noen titalls gisler, i bytte mot at Israel slipper fri palestinske fanger.

Under den midlertidige våpenhvilen skal forhandlingene fortsette om løslatelse av gjenværende gisler på Gazastripen.

Snakket på talkshow

Israel har foreløpig ikke kommentert Bidens siste uttalelser, som er de mest detaljerte så langt om en mulig våpenhvile under den muslimske høytiden.

– Ramadan begynner snart, og det har vært en overensstemmelse fra israelerne om at de ikke vil delta i aktiviteter under ramadan heller, slik at vi får tid til å få alle gislene ut, sa Biden under sin opptreden på NBCs «Late Night With Seth Meyers», som ble tatt opp mandag.

Biden tok ikke til orde for en slutt på krigen.

Trusler om Rafah-offensiv

Fra før er det kjent at starten på ramadan er ansett som en uoffisiell tidsfrist for å komme i havn med en våpenhvileavtale.

Israel har truet med å invadere Rafah helt sør på Gazastripen dersom gislene ikke er frigitt innen ramadan starter.

Biden holder nå døra åpen for en eventuell israelsk bakkeoffensiv mot byen der 1,5 millioner palestinere har søkt tilflukt. De fleste av dem har flyktet hit fra israelske angrep lenger nord.

Kraftige advarsler

Israels varslede bakkeinvasjon av Rafah har ført til kraftige advarsler fra Israels allierte og fra store deler av verdenssamfunnet.

– En bakkeoperasjon vil forverre den katastrofale humanitære situasjonen, og det vil i praksis bli umulig å gi befolkningen humanitær hjelp, sa utenriksminister Espen Barth Eide allerede 13. februar.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor sa mandag at hæren har presentert sin operasjonelle plan for en bakkeoffensiv mot Rafah, som ligger helt på grensa til Egypt.

Humanitær katastrofe

Krigen brøt ut 7. oktober da Hamas og andre militante palestinere stormet grensa til Israel. 1200 mennesker ble drept, de fleste av dem sivile, og rundt 250 ble tatt til gisler.

Den påfølgende israelske krigføringen, som har som uttalt mål å utslette Hamas i Gaza, har forårsaket en humanitær katastrofe på den tett befolkede kyststripen.

Rundt 30.000 palestinere er drept, de fleste av dem kvinner og barn, ifølge Gazas helsedepartement, som ikke skiller mellom stridende og sivile i sin drapsstatistikk. Israel sier de har drept 10.000 militante, men har ikke lagt fram beviser for det.