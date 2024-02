Syrskyj sier videre at styrkene flytter på seg for å forsvare langs mer gunstige posisjoner, og at de vil ta grep for å stabilisere situasjonen og beholde stillingene sine.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep. Ukraina sa så sent som fredag at de sendte forsterkninger til byen.