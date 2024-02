Tidligere i uken har islamistgruppen opplyst at den ser på forslag som ble trukket opp av meklerne på et møte i Paris for å få i stand den andre våpenhvilen i den snart fire måneder lange krigen. I november var det en uke med våpenhvile og utveksling av fanger og gisler.

Den neste pausen i kamphandlingene kan bli på seks uker. I løpet av den tiden legges det opp til at Israel skal løslate 200–300 palestinere som ikke regnes som høyrisikofanger, i bytte mot 35–40 gisler som holdes på Gazastripen, sier Hamas-kilden til det franske nyhetsbyrået.

– Blant gislene er det kun kvinner, barn og menn over 60 som er aktuelle å slippe fri, sier den ikke navngitte kilden.

Talsperson John Kirby i USAs nasjonal sikkerhetsråd sier forhandlingene om våpenhvile og løslatelse av gisler pågår «veldig, veldig aktivt». Han viser blant annet til samtaler sist helg mellom CIA-sjef William Burns og Egypts etterretningssjef og Qatars statsminister.

– Vi mener diskusjonene har vært produktive. De beveger seg i riktig retning, sier Kirby.

Onsdag ble det også kjent at utenriksminister Antony Blinken reiser til Midtøsten igjen til helgen som en del av USAs innsats for blant annet å forberede gjenoppbyggingen og styringen av Gaza etter krigen og jobbe for løslatelse av gisler.