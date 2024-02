Soldatene står i et vanskelig og svært viktig oppdrag, ifølge Zelenskyj. Flere ble hedret med medaljer under besøket.

På besøket kunngjorde han også at Ivan Fedorov blir ny guvernør i Zaporizjzja-regionen, som er delvis okkupert av russiske styrker. Fedorov har vært ordfører i Melitopol, en by i samme region.

Søndag gjentok også Zelenskyj budskapet om at Vesten må stå sammen med Ukraina. Det er kun gjennom et russisk nederlag at krigen kan stanses, ifølge presidenten.