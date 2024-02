Bakgrunnen er Israels varslede bakkeinvasjon i grensebyen Rafah, der over 1 million palestinere nå befinner seg.

Egyptiske myndigheter har advart Israel mot å drive flyktningene over grensa og sier at det kan få følger for fredsavtalen som ble inngått i 1978.

Flere israelske statsråder har tatt til orde for å fordrive de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza til Egypt og andre land i regionen, for deretter å reetablere israelske bosetninger i Gaza.

Trusselen om slik etnisk rensing har resultert i skarpe reaksjoner fra USA og europeiske ledere, som slår fast at Gaza er palestinsk, skal styres av palestinere og inngå i en framtidig palestinsk stat.

Ifølge en egyptisk sikkerhetskilde er det nå sendt militære forsterkninger til grenseområdet der patruljeringen er trappet opp.

Det er også satt i gang arbeid for å gjøre grensegjerdet mellom Gaza og Egypt høyere, samt reparere piggtrådsperringer som er ødelagt i israelske angrep.