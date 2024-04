Trump krevde å få saken utsatt til høyesterett har behandlet spørsmålet om hvorvidt han har immunitet i en annen straffesak – knyttet til valgpåvirkning. Behandlingen av denne saken starter 25. april.

Dommer Juan Merchan i domstolen på Manhattan anser Trumps ønske om å få saken utsatt som utidig og slår fast at advokatene hans har hatt «utallige muligheter» til å ta opp spørsmålet om immunitet før de omsider gjorde det 7. mars.

Tidspunktet «reiser virkelige spørsmål om oppriktigheten og den faktiske hensikten med begjæringen», skriver dommeren i den seks sider lange avgjørelsen.

Trumps advokat, Todd Blanche, har ikke ønsket å kommentere avgjørelsen overfor nyhetsbyrået AP.

I den såkalte hysjpengesaken er Donald Trump tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president. Selv hevder Trump at saken er en heksejakt. Som i alle saker som han har gående mot seg, nekter han skyld.