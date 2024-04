Israel har sagt at hendelsen skyldtes en feilidentifisering, og at det blir åpnet granskning. Statsminister Benjamin Netanyahu omtaler angrepet som «en tragisk hendelse der våre styrker uintendert såret ikke-stridende» og sier at «dette skjer i krig».

– Det er uakseptabelt og utilstrekkelig, og vi venter på en mye sterkere og mer detaljert forklaring, og etter den vil vi se hva slags tiltak som må innføres, sa Sánchez på en pressekonferanse i Qatar onsdag.

Organisasjonen World Central Kitchen (WCK) var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere da angrepet i Deir al-Balah rammet dem. En rekke land har rettet sterk kritikk mot Israel etter angrepet, og også Canadas statsminister Justin Trudeau ber om en bedre forklaring.

Trudeau sier at canadiske myndigheter har vært i kontakt med Iddo Moed, Israels ambassadør til landet, for å uttrykke «vår misnøye med det uakseptable dødsfallet til en canadisk-amerikansk hjelpearbeider og flere andre». Videre sier han at «verden trenger veldig tydelige svar på hvordan dette skjedde».

Hjelpearbeiderne kom fra Polen, Storbritannia, USA, Canada og Australia. I tillegg ble deres palestinske sjåfør drept. Organisasjonen er grunnlagt av den spansk-amerikanske kjendiskokken José Andrés.