Angrepene skjedde mandag, ifølge den amerikanske sentralkommandoen (Centcom), som melder om at to missiler var klare til å avfyres fra et luftvernsystem da det ble angrepet.

Videre ødela de amerikanske styrkene en bakkekontrollstasjon og en drone som ble skutt opp over Rødehavet.

Dagen før ble et ballistisk antiskipsrakett avfyrt fra et houthi-kontrollert område mot et britiskflagget, britiskeid og italienskdrevet lasteskip. Det er ikke meldt om skader på verken personer eller skip.

Den jemenittiske houthi-bevegelsen har angrepet en rekke skip i Rødehavet de siste månedene. Houthiene sier de opptrer i solidaritet med palestinerne i krigen mellom Israel og Hamas.