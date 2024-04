De holdt lighteren klar da klokka tikket mot midnatt.

– Endelig kan vi vise oss fram, vi trenger ikke å gjemme oss lenger, sa Henry Plottke, som var en av de frammøtte.

Det er nå lov for voksne å ha inntil 25 gram cannabis på seg og opptil tre planter hjemme. På et senere tidspunkt, trolig til sommeren, skal det også bli mulig for voksne tyskere å kjøpe cannabis i klubber som har lisens for salg. Bruk av cannabis er fortsatt forbudt på skoler, sportsarenaer og innenfor 100 meter av disse.