Pengene skal gå til å støtte redningsaksjoner etter det kraftige jordskjelvet, som har tatt livet av minst tolv mennesker og skadd over 1000 andre.

Japans statsminister Fumio Kishida skrev onsdag i sosiale medier at landet er klare for å yte all den hjelpen det kan og kalte Taiwan for Japans «viktige venn» og «nabo over havet».

Skjelvet, som ble målt til 7,4, er det verste som har rammet Taiwan på 25 år. Fremdeles pågår det store redningsaksjoner på øya.

Fredag pågikk det en større leteaksjon etter en familie på fem som fryktes tatt av et større jordskred utløst av skjelvet.

To mennesker ble tidligere på dagen funnet døde i Taroko nasjonalpark, en turistattraksjon kjent for sitt robuste fjellterreng i Hualien-regionen, rundt 150 kilometer fra hovedstaden Taipei.

Minste fire andre døde har også blitt funnet i parken, mens andre er funnet i bygninger skadd av jordskjelvet.