– Det er i tråd med Norges syn. Norge skal etterleve føringene som Den europeiske menneskerettsdomstolen gir, også i de sakene som ikke gjelder Norge direkte, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

– Vi må nå lese dommene grundig for å se hvilken begrunnelse domstolen har og hva de eventuelt innebærer for Norge. Jeg vil understreke at vi også har en klar forpliktelse til å følge opp på hjemmebane, legger han til.

Gikk rettens vei

Ungdommene fra Portugal gikk rettens vei for å tvinge Norge, Storbritannia, Russland, Sveits, Tyrkia, Ukraina og samtlige EU-land til å innfri sine klimaforpliktelser.

Ungdommene mener både nåværende og framtidige virkninger av klimaendringene, som de tilskriver de innklagede landene, bryter menneskerettighetene deres.

De viser da særlig til hetebølger, skogbranner og skogbrannrøyk som de mener påvirker deres liv, velvære, psykiske helse og hjem.

Hoppet over rettsinstanser i eget land

Vanligvis går et søksmål gjennom alle rettsinstanser i eget land før det til slutt kan klages inn for EMD, men i dette tilfellet hoppet Portugal over domstolene.

Kjennelsen kan ikke ankes, men saken kan bli sendt tilbake til en nasjonal domstol.

Tre klimasaker har vært oppe i retten. Retten avviste et søksmål til en tidligere borgermester mot Frankrike, men Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo fast at Sveits har brutt menneskerettighetene etter at landet ble dømt i en sak reist av en seniorkvinneforening i landet.