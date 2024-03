Ifølge Israel var han en av lederne for den Iran-støttede gruppas rakettenheter. Videre heter det at han både hadde gjennomført og planlagt angrep mot israelske sivile.

En militærkilde opplyste tidligere til nyhetsbyrået AFP at en Hizbollah-tjenesteperson var blitt drept i et israelsk angrep mot en bil. Både Israel og Libanons statsstyrte nyhetsbyrå NNA oppgir Bazouriyeh-området i Tyre-distriktet sør i landet som åsted for angrepet.

Israel og Iran-støttede Hizbollah har beskutt hverandre på tvers av grensa mellom Israel og Libanon siden krigen brøt ut på Gazastripen i oktober. Det er den største oppblussingen i konflikten mellom dem siden en månedslang konflikt i 2006.