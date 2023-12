– Jeg vil at dere trapper opp, og jeg vil at dere kommer dere ut av komfortsonene deres, sier al-Jaber på et plenumsmøte fredag.

– Jeg ber dere pent om å være fleksible og om å engasjere dere fullt og helt i overveielser og diskusjoner, sier han videre.

Framtiden til fossil energi er blant temaene det er mest strid om, og som nå regnes som kanskje det aller viktigste på Cop 28, som i år holdes i Dubai.

Vertsnasjonen De forente arabiske emirater fastholder at de vil greie å komme i mål med en avtale om felles klimahandling innen 12. desember klokka 11, når møtet formelt skal være over.

Fredag innledes den vanskeligste delen av forhandlingene, som foregår på ministernivå.

Blant de nesten 200 deltakerlandene krever minst 80 en avtale som tar til orde for en fullstendig utfasing av fossil energi. Skulle landene bli enige om dette, vil det være historisk. I løpet av tre tiår med klimaforhandlinger har framtiden til olje, gass og kull aldri blitt diskutert så direkte.

Andre land, som Norge, argumenter for at man fortsatt må tillate en begrenset bruk av fossil energi som er renset for CO2 ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

Samtidig pågår det en diskusjon om hvor neste års klimatoppmøte Cop 29 skal holdes. Russland nekter å være med hvis det skal holdes i et EU-land.

Dermed har både Aserbajdsjan, Moldova og Serbia tilbudt seg å være vertsnasjoner.