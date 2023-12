Den israelske etterretningstjenesten Mossad og qatarske meklere diskuterer angivelig også en ny utlevering av gisler.

Samtalene dreier seg om en ny kategori av gisler, som ikke er kvinner eller barn, ifølge kilden, som ble orientert på et møte i Qatars hovedstad Doha.

Israel og Hamas har vurdert betingelser for en ny utveksling av gisler siden før den forrige våpenhvilen kollapset fredag.

Våpenhvilen startet lørdag 24. november, men tok slutt fredag 1. desember. Partene legger skylden for at våpenhvilen opphørte, på hverandre. Israel sier at Hamas nektet å løslate alle kvinnene de holdt som gissel. En palestinsk tjenestemann sier at kvinnelige israelske krigsfanger er årsaken til at våpenhvilen kollapset.