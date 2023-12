Den eksisterende våpenhvilen utløper klokken 6 fredag morgen norsk tid.

Meklere fra Egypt og Qatar har som mål å få i stand en ytterligere forlengelse på nye to døgn, melder statlige medier i Egypt.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus rådgiver Mark Regev sier at Israel er åpen for forlengelse av våpenhvilen hvis Hamas forplikter seg til å fortsette løslatelsen av israelske gisler. Tidligere har Israel satt som betingelse at Hamas må sette fri ti gisler hver dag.

Regev sier til CNN at krigen gjenopptas hvis forhandlingene ikke fører fram. Det samme sa det israelske forsvarets (IDF) talsmann Daniel Hagari torsdag kveld.

Israel har som mål å utslette Hamas, islamistbevegelsen som kontrollerer Gazastripen, som svar på gruppens angrep på Israel 7. oktober. Rundt 1200 personer ble drept og 240 tatt som gisler, ifølge israelske tall.

Fra da av og fram til våpenhvilens start forrige fredag har Israel gjennomført omfattende bombeangrep og bakkeinvasjon av den nordlige delen av Gazastripen. Ifølge tall fra Hamas er over 15.000 mennesker blitt drept der i denne perioden.

Hamas' væpnede fløy Qassam-brigadene uttalte natt til torsdag at de da hadde gitt sine krigere ordre om å være i kampberedskap, dersom våpenhvilen ikke ble forlenget.