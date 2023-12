Selskapet la i tillegg til kvartalsrapporten fram en restruktureringsplan. Her kommer det fram at selskapet ønsker å reforhandle gjeld på 14,6 milliarder svenske kroner.

Viaplay-aksjen har mistet mesteparten av sin verdi i de første minuttene av Stockholmsbørsen sin åpningstid. Torsdag ble aksjen omsatt for 23,7 svenske kroner ved stengning, klokken 09.20 ligger prisen omtrent på 5 kroner.

Viaplay er i store økonomiske problemer og varslet i sommer at de hadde tapt over 6 milliarder svenske kroner, i tillegg varslet de at de måtte si opp over 25 prosent av de ansatte.