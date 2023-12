New Zealands skolevesen har tidligere vært en stolthet for landet, men tester har vist at evnen til lesing og skriving nå har nådd et nivå som mange forskere omtaler som en «krise i klasserommet».

Den tidligere flyselskapssjefen Cristopher Luxon ble tatt i ed som New Zealands nye statsminister mandag denne uken etter seks uker med forhandlinger om en koalisjonsregjering.

Under valgkampen lovet Luxon at han ville forby mobiltelefoner på skolen i løpet av sine første hundre dager på jobben. Ved innsettelsen sa han at den nye regjeringen også skal bruke de første månedene på å gjenopprette lov og orden og bedre offentlige tjenestetilbud.

Forskere ved et utdanningssenter i New Zealand advarte i 2022 om en lesekrise etter å ha avdekket av en av tre 15-åringer knapt kunne lese og skrive.

Forbud mot mobilbruk i skolen er blitt forsøkt med blandet resultat i land som USA, Storbritannia og Frankrike.