– Vi har ikke beseiret dem helt militært i nord ennå, men vi har gjort gode framskritt, sier IDF-talsperson Jonathan Conricus til CNN mandag.

– Vi har sagt helt fra starten av at dette dessverre vil ta tid. Det er en vanskelig operasjon i vanskelig kampterreng der vi kjemper mot en veldig engasjert fiende som ikke har noe problem med å ofre sivile for sin militære sak, legger han til.

Conricus avviser samtidig anklager fra hjelpeorganisasjoner om at hundretusenvis av sivile, som nå befinner seg i fullstendig overfylte områder i sør, ikke fikk nok tid til å komme seg i sikkerhet da Israel utvidet sitt angrep på Gazastripen. Han hevder tvert imot at Israel har gjort «alt for å beskytte sivile».

IDF sier mandag at ytterligere tre israelske soldater har blitt drept i kamper nord på Gazastripen, noe som betyr at totalt 75 soldater har mistet livet der siden 7. oktober. I alt har 401 israelske forsvarspersonell blitt drept siden krigsutbruddet, inkludert dem som døde i Hamas-angrepet, soldater, reservister, kibbutzvakter og andre.

Minst 15.523 mennesker har blitt drept i israelske luftangrep på Gazastripen siden krigsutbruddet, inkludert minst 6.600 barn, ifølge tall fra det Hamas-styrte helsedepartementet. I Israel er 1200 mennesker drept, hvorav de fleste døde under Hamas-angrepet 7. oktober.