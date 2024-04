– Etter å ha truet med å gjøre det i årevis, har Aserbajdsjan fullført den etniske rensingen av regionen, sa Yeghishe Kirakosyan, som representerer den armenske regjeringen, til dommerne i Den internasjonale domstolen (ICJ) tirsdag.

Saken i domstolen stammer fra 2021, da begge anla saker mot hverandre i løpet av en uke. De to landene anklager hverandre for etnisk rensing og diskriminering på grunnlag av etnisitet. Begge parter har føyd til innvendinger som er knyttet til de siste måneders hendelser.

I fjor iverksatte Aserbajdsjan en militæroperasjon som utløste utvandringen fra Nagorno-Karabakh til Armenia. Nesten hele den etnisk armenske befolkningen på over 100.000 mennesker utvandret.

– Systematisk

– Aserbajdsjan befester det nå ved å systematisk slette alle spor etter etniske armeneres tilstedeværelse inkludert armensk kultur- og religionsarv, sa Kirakosyan.

Aserbajdsjan ba mandag retten om å avvise Armenias argumenter og sier domstolen ikke har jurisdiksjon i saken. Domstolen beordret begge land i 2021 til å forhindre oppfordring og fremming av hat basert på etnisitet, men har ingen håndhevingsmekanisme for å følge opp ordren.

Kirakosyan sa også til retten tirsdag at Armenia ikke gjør krav på Aserbajdsjans territorium, og ønsker varig fred.

Nekter

Armenia og Aserbajdsjan har utkjempet to kriger mot hverandre, en tidlig på 1990-tallet og en i 2020, før de aserbajdsjanske styrkene i september i fjor tok kontroll over Nagorno-Karabakh. Da hadde enklaven vært styrt av armenske separatister i tre tiår.

Aserbajdsjan har på det sterkeste nektet for påstandene om etnisk rensing, og sier at armenerne står fritt til å komme tilbake til enklaven så lenge de går med på å leve under aserbajdsjansk styre.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ og behandler rettslige tvister mellom stater.