Det melder nyhetsnettstedet Axios.

Nyheten kommer samme dag som USA og Israel skal ha et telefonmøte om en mulig offensiv mot Rafah med flere høytstående representanter.

Biden-administrasjonen skal ifølge opplysninger gjengitt i israelske medier ha gitt klarsignal til en israelsk bakkeoffensiv mot byen på Gazastripen. Klarsignalet kom med en betingelse om at Israel droppet et motangrep mot Iran.

Etter Irans drone- og rakettangrep mot Israel natt til søndag lovet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de ville svare på angrepet. Torsdag tyder mye på at USA jobber for å hindre et israelsk motangrep, av frykt for at det kan gi en mer ustabil situasjon i regionen.

Skulle Israel få noe ut av en eventuell avtale med USA tror statsviter ved Linnéuniversitetet, Anders Persson at de kan gå med på det.

– Historisk sett er denne typen oppførsel ikke uvanlig for Israel. Man kan kalle det en hestehandel, eller det litt finere ordet transaksjonsdiplomati, sier Persson.

Han sammenligner det med Gulfkrigen i 1991, da Irak angrep Israel med Scud-raketter. Også da lovet Israel hevn, men avsto i bytte mot våpenleveranser og diplomatiske fordeler.

– Det scenarioet her er ganske likt, mener Persson.

Senere har USAs talspersoner nektet for at de ga grønt lys til bakkeinvasjonen.

Telefonmøtet torsdag ledes av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer.