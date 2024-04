– Min kone og jeg ble fullstendig sjokkert og forferdet da vi hørte om det tragiske knivangrepet i Bondi. Vi føler med familiene og de nærmeste til dem som ble brutalt drept under et så meningsløst angrep, sier den britiske kongen i en uttalelse.

Kong Charles er statsoverhodet i Australia, som er den del av det britiske samveldet. Han har siden starten av nyåret fått behandling for kreft.

Seks personer ble drept og åtte kritisk skadd etter at en mann gikk til angrep på tilfeldige kunder på et kjøpesenter i Sydney i Australia lørdag.

Australsk politi sier at gjerningsmannen, som var i 40-årene, er skutt og drept. Politiet søkte gjennom kjøpesenteret etter flere gjerningsmenn, men har konkludert med at det bare var én. De mistenker ikke at det er snakk om et terrorangrep.