– Hvis våre allierte bestemmer seg for å utplassere atomvåpen på vårt territorium for å styrke Natos østre flanke, er vi klare til det, sier president Duda i et intervju med Fakt Daily.

Polen, som også er medlem av Nato, deler grense med den russiske enklaven Kaliningrad og med Belarus.

– Russland har økt militariseringen av Kaliningrad. Nylig har de også relokalisert atomvåpen til Belarus, fortsetter Duda.

Han forteller at diskusjonene om atomvåpensamarbeid mellom Polen og USA har pågått over tid.

Det fanger Russlands oppmerksomhet.

– Militæret vil analysere situasjonen. Hvis man gjennomfører planene, vil vi ta alle nødvendige skritt for å sikre vår egen sikkerhet, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.