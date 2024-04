Det er ingen smal sak å gjenoppbygge den historiske børsbygningen i København som brant tirsdag. Nå som børs og katedral har lidt samme skjebne, kan Notre-Dame-eksperter komme til nytte når danskene skal gjenreise sitt praktbygg.

Københavns ordfører Sophie Hæstorp Andersen sier at de skal trekke på Paris' erfaringer fordi de måtte gjenskape et unikt historisk bygg, skriver Danmarks Radio.

Andersen har snakket med sin ordfører-kollega i Paris, og hun sier at danskene vil la seg inspirere av Frankrikes måte å passe på kulturarven sin. Hvordan franskmennene skaffet penger til et så stort prosjekt, er også noe hun har diskutert med Paris-ordfører Anne Hidalgo.

– Vi har håp og forventning om at børsen skal bygges opp igjen, fordi den er et så viktig landemerke for København, sier Andersen.