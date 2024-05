– Dagen i dag markerer et nytt kapittel for Polen. Etter mer enn seks år mener vi at prosedyrene etter artikkel 7 kan avsluttes, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en uttalelse mandag.

I desember 2017 startet EU-kommisjonen for første gang i unionens historie en såkalt artikkel 7-prosess mot Polen etter at landets høyrepopulistiske regjeringsparti Lov og rettferdighet (PiS) vedtok en omstridt rettsreform.

Uforsonlig konflikt

Kommisjonen anklaget Polen for å ignorere EU-retten og undergrave uavhengigheten til landets rettsvesen. Saken førte til en lang og uforsonlig konflikt mellom EU og Polen.

Artikkel 7 kalles gjerne EUs «atomknapp» og kan ytterste instans føre til at et medlemsland mister stemmeretten. Til nå har dette aldri skjedd.

Etter at Donald Tusk og den liberale Borgerplattformen vant valget i Polen i fjor, har situasjonen endret seg.

– Klar vilje

– Vi ser en klar vilje i Polen til å håndtere dette, for første gang på flere år, sier kommisjonens talsperson Christian Wigand på en pressbrifing i Brussel.

Artikkel 7-prosessen medførte også at kommisjonen holdt tilbake overføringer til Polen. 15. april ble imidlertid 6,3 milliarder euro utbetalt.

Vedtaket fra EU-kommisjonen skal nå formelt oversendes til EUs medlemsland.