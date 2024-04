Stormingen og pågripelsen av Jorge Glas førte ikke bare til fullt diplomatisk brudd mellom de to landene, men har også fått et etterspill i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag – FNs høyeste juridiske organ.

Da saken ble innledet tirsdag, argumenterte Mexico for at Ecuador har krysset en grense som aldri burde vært krysset, og med det satt en farlig presedens.

– Det er grenser i folkeretten som aldri bør krysses. Dessverre har Ecuador krysset den grensen, sa Mexicos representant, Alejandro Celorio Alcantara.

Fikk asyl

Stormingen skjedde 5. april, like etter at Glas hadde fått innvilget politisk asyl i Mexico. Den førte til sterke internasjonale reaksjoner fra blant annet flere andre latinamerikanske land, Spania, EU, USA og FN.

Begge landene skal tirsdag og onsdag legge fram sin sak for ICJ. Det kan ta flere år før saken er ferdig behandlet, men Mexico har bedt domstolen iverksette en rekke hastetiltak mot Ecuador.

Landet krever blant annet at Ecuador blir suspendert som medlem av FN inntil landets myndigheter kommer med en offentlig beklagelse. Mexico har også bedt om at landets ambassade i Quito får beskyttelse slik at Mexico får mulighet til å rydde lokalene og boligene til mexicanske diplomater, som nå er trukket ut av Ecuador.

Innlagt på sykehus

Ecuadors president Daniel Noboa har forsvart ambassaderaidet med at Glas måtte pågripes på grunn av fluktrisikoen.

For to uker siden kom imidlertid en av landets domstoler fram til at pågripelsen av Glas var ulovlig, men uten at de beordret Glas løslatt, slik han krever. Han er nå innlagt på sykehus fordi han skal ha nektet å spise i fengselet.

Glas var visepresident fra 2013–2017, og korrupsjonen han anklages for, skal ha skjedd i denne perioden.

Ecuador gikk selv til sak mot Mexico mandag. Anklagene går ut på at Mexico har begått et grovt diplomatisk overtramp ved å gi Glas tilflukt i ambassaden.