Fremdeles blokkerer Ungarn EUs militærhjelp til Ukraina, en støtte som omfatter milliarder av norske kroner. Landets posisjon var uendret etter mandagens utenriksministermøte i Brussel.

EUs utenrikssjef Josep Borrell nevnte ikke Ungarn ved navn, men sa at «et land» blokkerer for at nødvendige beslutninger blir tatt.

– EU landenes stats- og regjeringssjefer ga grønt lys for Ukraine Assistance Fund på toppmøtet i mars, men det er fortsatt ikke iverksatt, sa Borrell på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Opprinnelig skulle EU gi 20 milliarder euro i militærhjelp til Ukraina over fire år, noe som skulle gi Ukraina mer forutsigbarhet. EU-landene kunne imidlertid ikke bli enige om det, og fondet ble dermed på 5 milliarder euro for ett år.

Nå blokkerer Ungarn også dette forslaget, til stor frustrasjon for flere EU-land.

– Ukraina har bruk for våpnene nå, ikke neste år, sa Borrell.

– Vi kan ikke la EUs støtte til Ukraina ble holdt gissel av andre hensyn. Støtten er allerede svært forsinket.