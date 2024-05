Kinas klimautsending Liu Zhenmin og Det hvite hus' klimarådgiver John Podesta møttes denne uken for første gang i sine nye roller.

Deres forgjengere Xie Zhenhua og John Kerry var kjent for å ha et godt forhold, noe som regnes som en del av årsaken til at en avtale kom i havn på COP28-toppmøtet i Dubai i fjor.

Møtene mellom Liu og Podesta i Washington denne uken var del av forberedelsene til det neste store klimamøtet, COP29 i Baku i Aserbajdsjan, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

Foran møtet i Dubai lovet Kina å legge fram en plan for å få bukt med metanutslippene. Kina er den største kilden til slike utslipp, som særlig skjer i forbindelse med landets kullutvinning.

Kina og USA sier de sammen vil arrangere et spesialmøte i forbindelse med COP29 der redusering av metanutslippene er tema.