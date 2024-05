Pengene skal sørge for at stiftelsen David Nott Foundation kan gi ekspertveiledning til 50 medisinere i den lille golfstaten. Prosjektet har en ramme på 140.000 pund, tilsvarende rundt 1,9 millioner kroner. Det inkluderer en vurdering av behovet for psykisk helsehjelp for å kunne til by skreddersydd støtte til de evakuerte.

Den britiske viseministeren for Midtøsten-saker, Lord Ahmad, sier de evakuerte har vært utsatt for enorme fysiske og psykiske helseutfordringer.

– Mens den humanitære lidelsen i Gaza når katastrofenivåer, øker behovet for at det internasjonale samfunnet jobbe tettere for å støtte det palestinske folket og gi dem livsviktig nødhjelp, sa Ahmad da han besøkte Qatar,

– Qatar har spilt en viktig rolle i forhandlingene om en løsning på konflikten, inkludert å sikre frigivelse av gisler og uhindret tilgang for humanitær hjelp, sa han om vertslandet.