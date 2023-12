I et intervju med mexicansk TV i anledning feiringen av Jomfruen av Guadalupe sier pave Frans at helsen hans er god, men at det er begrensninger som følge av høy alder. Han er nylig blitt frisk etter en runde med lungebetennelse, og må bruke stokk eller rullator når han går.

Frans, som er kjent for sin motvilje mot pompøsitet og privilegier, fortalte at han har jobbet med Vatikanets seremonimester for å forenkle de innviklede og omfattende ritualene for pavers gravferd.

Som pave har han droppet den tradisjonelle høyrøde kappen med pels og «fiskerens» røde sko, og han bruker sitt gamle falmede sølvkors fra da han var biskop i Buenos Aires i stedet for pavens gullkors.

Han avslørte også at han ønsker å begraves i kirken Santa Maria Maggiore i Roma, der han gjerne ber før og etter utenlandsreiser. Mange paver er begravd i krypten under Peterskirken, og ingen pave er begravd utenfor Vatikanet de siste hundre årene.