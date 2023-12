Britiske forsvarsmyndigheter offentliggjør daglig tall og vurderinger om krigens gang. Mandag meldte departementet at 50.000 regulære soldater og 20.000 leiesoldater fra Wagnergruppen antas å ha blitt drept i perioden fra februar 2022 til utgangen av november i år.

Departementet anslår at mellom 180.000 og 240.000 regulære soldater er blitt såret. Tallet for Wagner-tilknyttede styrker er rundt 40.000.

– Dette gir et samlet tall for drepte og sårede på slagmarken på mellom 290.000 og 350.000. Snittet er her 320.000 drepte og sårede, heter det.

Verken Ukraina eller Russland oppgir tall på falne og skadde, så tallene fra det britiske forsvarsdepartementet er umulig å verifisere. I et Nato-anslag som ble offentliggjort i slutten av november, heter det at rundt 300.000 russere er drept eller såret.

Russiske myndigheter avviser tallene og kaller de daglige rapportene for antirussisk propaganda.