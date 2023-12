– Vi venter flere reformer fra dem, særlig når det gjelder rettsregler og rettsvesenets uavhengighet, sa Michel da han ankom et toppmøte mellom EU og lederne for landene pås ledere onsdag.

– Vi ser at det er sterk politisk vilje i Montenegro og i de andre landene vest på Balkan til å innføre reformene som trengs, la han til.

Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia har alle ambisjoner om å bli med i unionen, men alle står i langvarige og trege opptaksprosesser som alt har pågått i flere år.

Michel sa at EU vil ta til orde for «flere investeringer» og «mer økonomisk utvikling» i landene. Han har tidligere sagt at unionen foretrekker en prosess med «gradvis integrering» av landene, slik at «menneskene og selskapene i disse landene så snart som mulig kan føle de positive følgene» av EU-samarbeidet.