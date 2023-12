En rekke stats- og regjeringssjefer er samlet i Dubai for å delta under åpningen av klimatoppmøtet COP28, en av dem er president Lukasjenko.

Han er anklaget av EU for å slå brutalt ned på opposisjonelle og for å ha tatt parti med Russland i krigen i Ukraina.

Fredag oppsto den pikante situasjon at presidentene i tre land som sterkt slutter opp om Ukrainas kamp mot Russland, nektet å stille seg opp for gruppebildet sammen med Lukasjenko.

– Dette er kalt et familiebilde. Lukasjenko tilhører ikke den familien som vi andre ønsker å være en del av, sa Litauens president Gitanas Nauseda til AFP.

Han la til at det ville være hyklersk å stå skulder til skulder med lederen av en stat som har blitt brukt som et oppmarsjområde for Russlands aggresjon mot Ukraina, og så diskutere verdens framtid og klimaendringer som om ingen ting har skjedd.

Både Estland, Litauen og Polen har beskyldt myndighetene i Minsk for å ha sendt en bølge av migranter over grensen for å destabilisere hele regionen.