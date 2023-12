Regjeringshæren sier flere hjelpearbeidere skal ha blitt såret da kolonnen ble beskutt. Angrepet skjedde angivelig under et forsøk på å evakuere sivile, blant dem utlendinger, fra St. Mary's-kirken i hovedstaden Khartoum.

En talsperson for ICRC bekrefter at en kolonne har blitt rammet i en hendelse, men sier ikke hva det dreier seg om.

Regjeringshæren hevder at soldater åpnet ild etter at Røde Kors-komiteen brøt en avtale om å holde seg unna soldatenes posisjoner. De hevder også at Røde Kors benyttet seg av kjøretøy tilhørende RSF-militsen.

RSF-militsen hevder at regjeringshæren utførte angrepet. De hevder at Røde Kors-personell ble drept, men kom ikke med ytterligere detaljer om ofrene.